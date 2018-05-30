Ума Турман снимется в мистическом сериале для Netflix

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Американская актриса Ума Турман снимется в новом десятисерийном мистическом проекте канала Netflix под названием Chambers.
Ума Турман снимется в мистическом сериале для Netflix
  • © Alec Michael
  • globallookpress.com

Как сообщает Deadline.com, в сериале будет рассказана история девушки, сделавшей операцию по пересадке донорского сердца. Героиня пытается разгадать тайну смерти своего донора и постепенно перенимает качества прежнего владельца сердца.

Ума Турман исполнит роль матери донора, с которой у девушки будут складываться непростые отношения.

Уже известно, что пилотную версию сериала снимет создатель фильма «Я, Эрл и умирающая девушка» Альфонсо Гомез-Рейон.

Ранее сообщалось, что американский телеканал ABC отменит показ телесериала «Розанна» после оскорбительного твита одной из актрис о старшем советнике экс-президента США Барака Обамы.

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