Американский телеканал отменил показ сериала из-за высказывания актрисы о советнике Обамы

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Американский телеканал ABC сообщил, что отменяет показ телесериала «Розанна» после оскорбительного твита актрисы Розанны Барр о старшем советнике экс-президента США Барака Обамы Валери Джаретт.

«Заявление Розанны в Twitter отвратительно и противоречат нашим ценностям. Мы решили отменить её шоу», — заявила президент телекомпании Ченнинг Данги.

Как отметил Роберт Айгер, президент компании The Walt Disney, которой принадлежит ABC, другого выхода не было.

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