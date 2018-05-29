Американский телеканал отменил показ сериала из-за высказывания актрисы о советнике Обамы
Американский телеканал ABC сообщил, что отменяет показ телесериала «Розанна» после оскорбительного твита актрисы Розанны Барр о старшем советнике экс-президента США Барака Обамы Валери Джаретт.
«Заявление Розанны в Twitter отвратительно и противоречат нашим ценностям. Мы решили отменить её шоу», — заявила президент телекомпании Ченнинг Данги.
Как отметил Роберт Айгер, президент компании The Walt Disney, которой принадлежит ABC, другого выхода не было.
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