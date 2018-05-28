В ОНК рассказали о встрече с повредившим картину Репина

Короткая ссылка
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в беседе с kp.ru рассказал о встрече с Игорем Подпориным, повредившим картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

«Мне он показался вполне вменяемым. Содержится он в трёхместной камере. Один сосед обвиняется в похищении человека. Второй вообще злостный рецидивист. Но они, можно сказать, гордятся своим таким звёздным соседом», — заявил Мельников.

Как утверждается, Подпорин сообщил правозащитникам, что не смог сдержаться, поскольку его очень возмутила картина Репина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Минкультуры требует максимально строгого наказания для повредившего картину Репина.

Также сообщалось, что Эрмитаж предложил Третьяковке помощь в реставрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить