В ОНК рассказали о встрече с повредившим картину Репина

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в беседе с kp.ru рассказал о встрече с Игорем Подпориным, повредившим картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

«Мне он показался вполне вменяемым. Содержится он в трёхместной камере. Один сосед обвиняется в похищении человека. Второй вообще злостный рецидивист. Но они, можно сказать, гордятся своим таким звёздным соседом», — заявил Мельников.

Как утверждается, Подпорин сообщил правозащитникам, что не смог сдержаться, поскольку его очень возмутила картина Репина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Минкультуры требует максимально строгого наказания для повредившего картину Репина.

Также сообщалось, что Эрмитаж предложил Третьяковке помощь в реставрации.