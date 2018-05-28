Психолог рассказала, как настроиться на рабочую субботу перед праздниками в честь Дня России

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Психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН рассказала, как настроиться на рабочую субботу перед праздниками в честь Дня России.

По словам эксперта, если люди чувствуют, что им тяжело работать в субботу, то верный способ — просто переключить своё внимание на то, что затем будут длинные выходные.

«Переключиться на планирование этих выходных, визуализацию того, как они их проведут, чем займутся, как будет здорово и хорошо. И этот «мостик» в позитив поможет легко пережить рабочую субботу, перейти в выходные дни и ими насладиться», — пояснила Бояринова.

Она отметила, что всё индивидуально и зависит от того, насколько людям нравится их работа, насколько комфортно они чувствуют себя в коллективе и насколько они уже устали от своей деятельности.

Ранее в пресс-службе Роструда сообщили, что россияне будут работать на следующей неделе шесть дней, а затем у них будет три дня выходных.

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