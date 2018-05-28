В Роструде предупредили россиян о шести рабочих днях на следующей неделе

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В пресс-службе Роструда сообщили, что россияне будут работать на следующей неделе шесть дней, а затем у них будет три дня выходных.
В Роструде предупредили россиян о шести рабочих днях на следующей неделе
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«На следующей неделе россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, а затем трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что суббота, 9 июня, будет рабочей. Понедельник, 11 июня, станет выходным днём за счёт переноса.

Таким образом, выходные продлятся с 10 по 12 июня.

Ранее Inforeactor со ссылкой на Роструд сообщал о нерабочих днях в майские и июньские праздники.

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