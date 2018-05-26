Глава Минкультуры прокомментировал победу актрисы Еслямовой в Каннах

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в ведомстве гордятся победой на Каннском кинофестивале актрисы Самал Еслямовой, получившей приз за лучшую женскую роль в фильме российского режиссёра Сергея Дворцевого «Айка». Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Мединский отметил, что Дворцевой не дебютант на Каннском кинофестивале.

Он напомнил, что в 2008 году фильм Дворцевого «Тюльпан», также созданный при государственной финансовой поддержке Минкульта, стал победителем конкурса «Особый взгляд» на фестивале в Каннах.

«Конечно, мы горды победой фильма нашего соотечественника на одном из самых престижных мировых киносмотров», — подчеркнул глава Минкультуры.

Ранее стало известно, что казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз 71-го Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Айка».