Глава Минкультуры прокомментировал победу актрисы Еслямовой в Каннах
Мединский отметил, что Дворцевой не дебютант на Каннском кинофестивале.
Он напомнил, что в 2008 году фильм Дворцевого «Тюльпан», также созданный при государственной финансовой поддержке Минкульта, стал победителем конкурса «Особый взгляд» на фестивале в Каннах.
«Конечно, мы горды победой фильма нашего соотечественника на одном из самых престижных мировых киносмотров», — подчеркнул глава Минкультуры.
Ранее стало известно, что казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз 71-го Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Айка».