Ветвь для «воришек»: главную награду Каннского кинофестиваля получил фильм Хирокадзу Корээды

19 мая состоялось вручение призов 71-го Каннского фестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссёра Хирокадзу Корээды. Гран-при вручили американцу Спайку Ли за картину «Чёрный клановец», а приз жюри — уроженке Ливана Надин Лабаки («Капернаум»). Самал Еслямову признали лучшей актрисой за роль в фильме российского и казахстанского режиссёра Сергея Дворцевого «Айка». Об итогах фестиваля — в материале RT.

В субботу, 19 мая, во Дворце фестивалей в Канне на набережной Круазет состоялась торжественная церемония награждения победителей 71-го Каннского фестиваля.

Главная награда — «Золотая пальмовая ветвь» — присуждена фильму «Магазинные воришки» японского режиссёра Хирокадзу Корээды, рассказывающему о запутанных взаимоотношениях в неблагополучной семье.

Гран-при вручили «Чёрному клановцу» американца Спайка Ли — картине, затрагивающей проблему расизма. В ней рассказывается история темнокожего полицейского и его друга еврейского происхождения, внедрившихся в Ку-клукс-клан, чтобы его развалить.

Приз жюри достался режиссёру из Ливана Надин Лабаки за «Капернаум» — фильм, описывающий будни трущоб Бейрута и жизненные перипетии одного из их обитателей, мальчика Заина. К слову, 11 лет назад в Канне прошла премьера дебютной полнометражной работы Лабаки — мелодрамы «Карамель».

Режиссёр Жан-Люк Годар, один из основоположников французской «новой волны» в кинематографе, был удостоен специального приза жюри за драму «Образ и речь», несколько дней тому назад получившую наивысшую оценку критиков.

«Золотая камера» за лучший дебют досталась бельгийскому режиссёру Лукасу Донту за картину «Девочка».

Стинг и Шэгги выступают на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

© Stephane Mahe / Reuters

Приз создателю «Иды» и актрисе из «Айки»

Награду за лучшую режиссуру получил польский и британский режиссёр, сценарист Павел Павликовский, снявший «Холодную войну» — историю о любви, разворачивающуюся на фоне геополитического конфликта. Примечательно, что Павликовский, являющийся обладателем «Оскара» за фильм «Ида» (эту статуэтку ему вручили в 2015 году), отмечен жюри Каннского кинофестиваля впервые.

Приз за лучший сценарий присудили сразу двум картинам: полудокументальной киноленте «Три лица» иранца Джафара Панахи и «Счастливому Лазарю» итальянки Аличе Рорвахер. При этом Панахи не смог получить награду лично, поскольку власти Ирана запретили ему покидать страну.

Приз за лучшую мужскую роль получил итальянец Марчелло Фонте за игру в «Догмэне» Маттео Гарроне.

Лучшей актрисой фестиваля признана уроженка Казахстана Самал Еслямова. Награду ей принесла главная роль в фильме российского и казахстанского режиссёра Сергея Дворцевого «Айка». В картине, снятой при поддержке Министерства культуры России, рассказывается история нелегальной мигрантки из Киргизии, приехавшей на заработки в Москву.

Кейт Бланшетт объявляет имя обладателя специального приза фестиваля

© Eric Gaillard / Reuters

Россияне в Канне

Ранее стало известно, что награду за лучший саундтрек в Канне забрали участники группы «Звери» Роман Билык и Герман Осипов, работавшие над драмой Кирилла Серебренникова «Лето».

«Лето» — драма о начале творческого пути Виктора Цоя и его отношениях с Майком Науменко, а также его женой Натальей. Роль Цоя исполнил корейский актёр Тео Ю, Науменко сыграл известный под псевдонимом Рома Зверь музыкант Роман Билык, а Наталью — Ирина Старшенбаум.

Действие картины происходит в Ленинграде летом 1981 года, когда Цой записал свой первый альбом, а Науменко создал группу «Зоопарк».

«Лето», наряду с «Айкой», был представлен в основной программе фестиваля.

Несколько работ российских режиссёров также были представлены в альтернативных программах: Игорь Поплаухин соревновался в студенческом конкурсе Cinefondation с короткометражкой «Календарь». Другой короткометражный фильм — Михаила Бородина «Я нормальный» — показывали в рамках «Недели критики». Лента Поплаухина заняла второе место с формулировкой «за сильный кинематографический опыт и искусное погружение в атмосферу фильма».

© romanbilyk / Instagram

Программа для молодых и запрет на селфи

71-й Каннский кинофестиваль по традиции проходил на Лазурном берегу с 8 по 19 мая, однако в 2018 году правила фестиваля претерпели некоторые изменения. Для многих зрителей самым существенным стал перенос церемонии закрытия с воскресенья на субботу, а для журналистов — отмена пресс-показов перед гала-премьерами (последние две недели критики смотрели фильмы или одновременно с их создателями, или на следующее утро после премьеры).

Кроме того, гостям запретили делать селфи на красной ковровой дорожке, объясняя это затором на лестнице и, как следствие, — сдвигами в расписании.

Тем не менее, были и приятные перемены: например, внедрение программы «Три дня в Канне» для молодых любителей кино. Около тысячи человек в возрасте от 18 до 28 лет получили возможность бесплатного посещения фестиваля в его заключительные дни. Для этого желающим нужно было всего лишь прислать на почту организаторов фестиваля фотографию и письмо, в котором бы объяснялось, почему они испытывают страсть к кинематографу.

В жюри в 2018 году вошли сразу два российских режиссёра: Андрей Звягинцев оценивал фильмы в основном конкурсе, а создатель «Тесноты» Кантемир Балагов — во второй по значимости программе фестиваля «Особый взгляд».

В этом году в основной конкурсной программе участвовал 21 фильм.