«Не идеален, но не лишён запоминающихся моментов»: что говорят о фильме Серебренникова «Лето» первые зрители

На Каннском кинофестивале состоялась премьера драмы режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето». 9 мая киноленту, повествующую о становлении русского рока в Ленинграде 80-х годов и взаимоотношениях Виктора Цоя и Майка Науменко, показали в рамках конкурсной программы, а на следующий день её смогли увидеть журналисты. RT выяснил, какие впечатления остались у первых зрителей от просмотра картины, а также поговорил о «Лете» с сыном лидера группы «Кино», музыкантом Александром Цоем.

В среду, 9 мая в рамках Каннского фестиваля прошла премьера картины российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето» — драмы о начале творческого пути Виктора Цоя и его отношениях с Майком Науменко и его женой Натальей. Роль Цоя исполнил корейский актер Тео Ю (Teo Yoo), Науменко — более известный под псевдонимом Рома Зверь музыкант Роман Билык, а Натальи — Ирина Старшенбаум.

Действие картины происходит в Ленинграде в 1981-м году, летом, когда Цой записал свой первый альбом, а Науменко создал группу «Зоопарк».

На красной дорожке фильм представили исполнители главных ролей, а также продюсер Илья Стюарт. Они появились на премьере с плакатом, на котором было написано имя режиссёра. Многие гости надели футболки с надписью #FreeKirill («Освободите Кирилла». — RT) в поддержку Серебренникова, который в настоящее время находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии».

Фильм, работу над которым режиссёр вёл, также находясь под домашним арестом, встретили овациями. На следующий день — 10 мая — картину показали журналистам.

Романтический рассказ

Первые зрители, критики и гости фестиваля сразу после просмотра «Лета» поделились своими впечатлениями о фильме Серебренникова в социальных сетях. В целом картина вызвала положительный отклик.

«Лето» Серебренникова — это романтический рассказ, новаторский и полный энергии мира молодёжной музыки Советского Союза 80-х. Приятный и прекрасно поставленный. Он достоин награды», — отмечает один из пользователей Twitter.

#Leto de Serebrennikov es un retrato romántico, inventivo y lleno de energía del mundo de la música juvenil en la Unión Soviética de los 80. Preciosa y maravillosamente ejecutada. Apostaría premio — SimónDSantiago (@Simonsds) 10 мая 2018 г.

«Серебренников представляет биографическое путешествие по миру музыкального андеграунда Ленинграда 80-х годов. Эта кинолента не идеальна, но не лишена запоминающихся моментов для тех из нас, кто живёт музыкальным наследием 80-х — бунтарским хэви-метал», — подчёркивает мексиканский кинокритик Сильвестр Лопез Портильо.

Представитель Le Journal du Dimanche Стефан Жоби называет «Лето» Серебренникова «ностальгическим рок-фильмом о молодёжи, ищущей свободу, музыку и любовь на закате советской эпохи».

«Внешняя красота, креативная постановка, отличная музыка к фильму. Словно российский La Face B или тень «Ла-Ла Ленд», — описывает он свои впечатления от просмотра картины.

#Cannes2018 Coup de cœur matinal pour #Leto de Kirill Serebrennikov, film rock nostalgique sur une jeunesse en quête de liberté, de musique et d’amour à la fin de l’ère soviétique. Beauté formelle, mise en scène créative, BO de dingue. Comme la face B russe et sombre de Lalaland pic.twitter.com/CZq7KoUa76 — Stéphane Joby (@JobyJdd) 10 мая 2018 г.

Британский журналист Хан Брукс также признаётся, что ему очень понравилась картина российского режиссёра.

«Много моментов, вызывающих мурашки, есть в «Лете» Кирилла Серебренникова — расслабленном, томном рассказе о ленинградских панках в СССР. Дух «Ирмы Веп» (картина Оливье Ассаяса о съёмках ремейка «Вампиров» Луи Фейада. — RT) и «Летнего дворца» (кинолента китайского режиссёра Лоу Е. — RT) в его ДНК», — написал Брукс.

В то же время некоторые встретили «Лето» с меньшим восторгом.

«Серебренников делает ещё один «другой» фильм. Считаю неудавшимися как «Измену», так и «Ученика». Здесь отдана дань уважения русской сцене панк-рока 80-х годов. Почти возвышенная атмосфера, однако это не может служить оправданием для его общей несостоятельности», — отмечает зритель из Италии.

По словам другого критика, «Лето» — хорошо сделанный фильм, который, тем не менее, оказался не способен должным образом отобразить события тех лет, и которому «не хватило своего собственного огня».

«Лето» Серебренникова могло бы стать отличным политическим байопиком на роковой основе, но в результате он слишком похож на «Люсиль, любовь и рок-н-рол» (название анимационного сериала. — RT) во времена перестройки», — в свою очередь сокрушается французский журналист Даниэль Андреев.

« L’été », лето, de Serebrennikov aurait pu faire un superbe biopic politique sur fond de rock, mais le résultat fait un peu trop « Lucile, amour et rock’n’roll » durant la Pérestroïka. #Cannes2018 — Daniel Andreyev (@kamuirobotics) 10 мая 2018 г.

Жили по-другому

Инициатива Серебренникова снять фильм о взаимоотношениях Цоя и Науменко вызвала немало разногласий в России. В частности, ознакомившийся со сценарием картины музыкант Борис Гребенщиков заявил, что текст является ложью «от начала до конца».

«Мы жили по-другому. В его сценарии московские хипстеры, которые кроме как ... (заниматься любовью. — RT) за чужой счёт больше ничего не умеют. Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ», — цитирует Гребенщикова piter.tv.

Кроме того, недовольство многих вызвало решение Серебренникова утвердить на роль Науменко певца Рому Зверя. Как подчеркнул исполнитель в интервью «Афише», режиссёр аргументировал это тем, что «в фильме музыканта должен играть музыкант, а не актёр».

Примечательно, что ещё два российских режиссёра планируют выпустить картину о Викторе Цое: участник первого состава группы «Кино» Алексей Рыбин представит драму, повествующую об истории образования музыкального коллектива, а Алексей Учитель — роуд-муви о том, как гроб с телом музыканта Цоя три дня везли из Латвии в Санкт-Петербург.

«Неплохая, перспективная, интересная»

Сын Виктора Цоя, музыкант Александр Цой рассказал RT, что не может судить о «Лете» Серебренникова, пока не посмотрит его — на данный момент он видел только черновой вариант картины. Предварительная версия, по словам Цоя, его устроила.

«Если бы она мне не понравилась, я бы был противником его выпуска. Но, поскольку фильм вышел, значит, версия в принципе меня устроила. Мне показалось, что она неплохая, перспективная, интересная», — подчеркнул музыкант.

Он отметил, что та версия сценария, которую ему довелось прочесть, ему не понравилась, однако он на неё не ориентировался: было ясно, что этот текст не будет сильно привязан к фильму.

По мнению Цоя, кинолента Серебренникова рассказывает не столько об его отце и Науменко, не столько о людях и событиях, сколько об эпохе, атмосфере и настроении. А вопрос соответствия исторической действительности остаётся открытым — сегодня даже непосредственные участники тех событий зачастую не могут между собой договориться, как и что тогда происходило.

«Но мне кажется, что с тем, чтобы передать атмосферу, в которой они жили, насколько это было классно, романтично, интересно, творчески, вдохновляюще в те времена, он справляется неплохо, и этого достаточно», — заключил музыкант.