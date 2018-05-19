Казахстанская актриса Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Айка»

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Актриса Самал Еслямова из Казахстана, сыгравшая в фильме «Айка» российского режиссёра Сергея Дворцевого, получила приз 71-го Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Об этом сообщает РИА Новости.
Казахстанская актриса Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Айка»
  • Reuters

«Это очень большое событие в моей жизни. Сергей (Дворцевой), спасибо тебе большое за всё!» — заявила она во время получения награды.

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«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссёра Хирокадзу Корээда.

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