Казахстанская актриса Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Айка»

Актриса Самал Еслямова из Казахстана, сыгравшая в фильме «Айка» российского режиссёра Сергея Дворцевого, получила приз 71-го Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Об этом сообщает РИА Новости.

Reuters

«Это очень большое событие в моей жизни. Сергей (Дворцевой), спасибо тебе большое за всё!» — заявила она во время получения награды. Ранее сообщалось, что фильм «Лето» российского режиссёра Кирилла Серебренникова получил приз за лучший саундтрек. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссёра Хирокадзу Корээда.