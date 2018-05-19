Саундтрек к фильму Серебренникова «Лето» выиграл приз Каннского кинофестиваля

Фильм «Лето» российского режиссёра Кирилла Серебренникова выиграл один из призов 71-го Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщила кинокомпания Bac Films в Twitter.

Кроме того, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь, сыгравший в картине Майка Науменко, опубликовал в своём Instagram фотографию, где он вместе с коллегой по коллективу Германом Осиповым держит награду Каннского фестиваля за лучший саундтрек.

Впечатления зрителей о фильме — в материале RT.