Саундтрек к фильму Серебренникова «Лето» выиграл приз Каннского кинофестиваля
Фильм «Лето» российского режиссёра Кирилла Серебренникова выиграл один из призов 71-го Каннского кинофестиваля.
- © @BAC_FILMS
Об этом сообщила кинокомпания Bac Films в Twitter.
Кроме того, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь, сыгравший в картине Майка Науменко, опубликовал в своём Instagram фотографию, где он вместе с коллегой по коллективу Германом Осиповым держит награду Каннского фестиваля за лучший саундтрек.
Впечатления зрителей о фильме — в материале RT.
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