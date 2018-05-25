Синоптик объяснил причины объявления «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве

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Анна Лушникова
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT прокомментировал информацию об «оранжевом» уровне погодной опасности, объявленном в Москве и области на 26 мая, а также рассказал о погоде на выходные в столичном регионе.
Синоптик объяснил причины объявления «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Зыков Кирилл

«Это перестраховка для наших соотечественников. Но пожароопасность может быть не из-за жары, а по причине засушливой погоды, которая нас ждёт в ближайшую неделю, и высокого температурного фона», — пояснил Тишковец.

Он также рассказал, что погода в предстоящие выходные будет ясной.

«Погода на эти выходные ожидается ясная. Никаких осадков, слабый ветер. В субботу ночью +6…+8 °C, днём +21…+23 °C. Кстати, с пятницы на субботу заморозков не будет. В воскресенье погода примерно такая же, может, на пару градусов потеплее», — сказал синоптик.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области на 26 мая.

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