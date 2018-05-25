Синоптики прогнозируют комфортную погоду на выходных в Москве

В предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода, однако синоптики предупреждают о высоком атмосферном давлении в субботу, 26 мая, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что к выходным будет вполне комфортная погода. Единственное, в ночь на субботу в пониженных местах рельефа температура может понижаться, а так в Москве ночная температура воздуха будет в пределах +6...+8 °С, дневная +19...+21 °С. Но завтра будет очень высокое атмосферное давление, и те люди, которые реагируют на это, будут ощущать недомогание», — рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, в субботу ветер ослабнет, а в воскресенье полностью стихнет.

Позднякова также отметила, что 27 мая дневная температура в Москве составит +21...+23 °С.

21 мая в Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в Москве на ближайшую неделю.