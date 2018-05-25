В Москве 26 мая объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области на субботу, 26 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Предупреждение в связи с высокой пожароопасностью выпущено также для Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей.
По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +18…+20 °C.
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода.
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