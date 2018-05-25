В Москве 26 мая объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области на субботу, 26 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение в связи с высокой пожароопасностью выпущено также для Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей.

По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +18…+20 °C.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода.