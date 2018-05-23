«Союзмультфильм» до конца года планирует снять пилотную короткометражку о попугае Кеше
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«Сейчас «Союзмультфильм» работает над продолжением истории о попугае Кеше, которая могла бы в будущем стать современным анимационным сериалом, а потом и полнометражным фильмом. Пилотный короткометражный фильм киностудия планирует сделать до конца года», — цитирует её Интерфакс.
Как отмечается, главным автором проекта станет Александр Курляндский, автор сценария мультфильма «Возвращение блудного попугая».
В рамках работы над проектом «Союзмультфильм» уже отправил сценарий Геннадию Хазанову, который озвучивал попугая Кешу в старых сериях.
«Я получил предложение на рассмотрение вернуться к этому персонажу. Я сказал: «Давайте попробуем», — заявил артист в беседе с НСН.
Это уже не первая попытка студии снять новые серии популярных советских мультфильмов. Ранее вышло продолжение мультфильма «Простоквашино».
Подробнее — в материале RT.