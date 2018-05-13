Создававшийся в течение 15 лет мультфильм «Гофманиада» выйдет в прокат 11 сентября
Кукольная лента «Гофманиада», работа над которой продолжалась в течение 15 лет, выйдет в прокат 11 сентября. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».
Основой картины стали произведения Эрнеста Теодора Амадея Гофмана.
Режиссёр — Станислав Соколов. Каждую куклу для мультфильма создавали вручную по эскизам художников.
Ранее «Дни.ру» сообщало, что фестиваль анимации и детских развлечений «Мультимир» пройдёт на ВДНХ в Москве в период с 30 мая по 3 июн.
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