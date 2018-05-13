Создававшийся в течение 15 лет мультфильм «Гофманиада» выйдет в прокат 11 сентября

Кукольная лента «Гофманиада», работа над которой продолжалась в течение 15 лет, выйдет в прокат 11 сентября. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».

Основой картины стали произведения Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. Режиссёр — Станислав Соколов. Каждую куклу для мультфильма создавали вручную по эскизам художников. Ранее «Дни.ру» сообщало, что фестиваль анимации и детских развлечений «Мультимир» пройдёт на ВДНХ в Москве в период с 30 мая по 3 июн.