Жена Караченцова прокомментировала сообщения о госпитализации артиста

Заслуженная артистка России Людмила Поргина, жена актёра Николая Караченцова, в беседе с НСН отреагировала на сообщения о госпитализации супруга.

«Мы в клинике в Тель-Авиве проходили облучение, так называемую радиотерапию. После неё мы сразу с самолёта легли на три дня в нашу онкологическую клинику, чтобы прокапаться витаминами, потому что облучение — это же снижение всей иммунной системы», — заявила она.

По её словам, в настоящее время Караченцов полон сил и гуляет на даче.

Как отметила Поргина, в четверг, 24 мая, они собираются в театр.

18 мая супруга Караченцова в беседе с изданием «Дни.ру» рассказала о его состоянии.