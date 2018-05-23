Стало известно имя лауреата Букеровской премии 2018 года

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Лауреатом литературной международной Букеровской премии 2018 года стала писатель из Польши Ольга Токарчук.

Об этом сообщается в Twitter премии, церемония вручения которой прошла в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Автор была удостоена награды за роман Flights. 

В 2017 году лауреатом премии стал Джордж Сондерс за произведение «Линкольн в бардо».

В период с 1969 (года учреждения премии. — RT) по 2013 год её лауреатами могли быть лишь представители Содружества наций (а также Ирландии и Зимбабве. — RT), опубликовавшие произведение на английском языке. 

С 2014 года премию может получить представитель любого государства. Единственным условием по-прежнему остаётся то, что текст произведения должен быть написан на английском.

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