В Воронеже объявили программу Платоновского фестиваля

Дирекция Платоновского фестиваля обнародовала литературную программу восьмого форума искусств, который будет проходить в Воронеже с 6 по 17 июня. Об этом сообщает kp.ru.

К примеру, запланированы творческие встречи с лауреатом премий «Нацбест» и «Большая книга» Леонидом Юзефовичем, автором «Тотального диктанта» и обладательницей премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхиной.

Кроме того, в программу вошло три поэтических вечера, в том числе со Львом Обориным.

Также будет представлено издание романа «Счастливая Москва» Андрея Платонова с иллюстрациями Павла Пепперштейна.

Впервые на форуме проведут образовательный проект «Полка», посвящённый самым важным произведениям русской литературы.

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