Скончался режиссёр Александр Аскольдов

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Режиссёр Александр Аскольдов скончался в возрасте 85 лет. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на его вдову.
Скончался режиссёр Александр Аскольдов
  • © Скриншот с телеканала «Россия – Культура»

По её словам, режиссёр скончался в больнице.

В 1967 году он снял фильм «Комиссар» по рассказу Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Фильм был запрещён цензурой и вышел в ограниченный прокат только спустя более 20 лет.

Ранее сообщалось, что руководитель и сооснователь московского «Театра.doc» Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни.

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