Скончался режиссёр Александр Аскольдов
Режиссёр Александр Аскольдов скончался в возрасте 85 лет. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на его вдову.
- © Скриншот с телеканала «Россия – Культура»
По её словам, режиссёр скончался в больнице.
В 1967 году он снял фильм «Комиссар» по рассказу Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Фильм был запрещён цензурой и вышел в ограниченный прокат только спустя более 20 лет.
Ранее сообщалось, что руководитель и сооснователь московского «Театра.doc» Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни.
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