Скончался режиссёр Александр Аскольдов

Режиссёр Александр Аскольдов скончался в возрасте 85 лет. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на его вдову.

По её словам, режиссёр скончался в больнице.

В 1967 году он снял фильм «Комиссар» по рассказу Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Фильм был запрещён цензурой и вышел в ограниченный прокат только спустя более 20 лет.

Ранее сообщалось, что руководитель и сооснователь московского «Театра.doc» Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни.