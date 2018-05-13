Скончался актёр и режиссёр Баадур Цуладзе
Актёр и режиссёр, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил киновед Вячеслав Шмыров.
«Баадур Цуладзе скончался», — цитирует его ТАСС.
Причина смерти не сообщается.
После окончания в 1961 году ВГИКа он стал режиссёром и актёром киностудии «Грузия-фильм».
Известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем».
Ранее НСН сообщала, что актёр Юрий Киндрат скончался на 33-м году жизни.
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