Скончался актёр и режиссёр Баадур Цуладзе

Актёр и режиссёр, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

«Баадур Цуладзе скончался», — цитирует его ТАСС.

Причина смерти не сообщается.

После окончания в 1961 году ВГИКа он стал режиссёром и актёром киностудии «Грузия-фильм».

Известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем».

Ранее НСН сообщала, что актёр Юрий Киндрат скончался на 33-м году жизни.