Актёра Юрия Киндрата похоронят на Перепечинском кладбище

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Актёр из сериалов «Спящие-2» и «Закрытая школа» Юрий Киндрат будет похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье, передаёт тюменское интернет-издание 72.ru.
Актёра Юрия Киндрата похоронят на Перепечинском кладбище
  • © yurykindrat/instagram

«Прощание с актёром пройдёт сегодня, 12 мая, в Москве. Его похоронят на Перепечинском кладбище», — говорится в сообщении.

Ранее НСН передавала, что Юрий Киндрат скончался на 33-м году жизни.

Известность актёру принесли роли в таких фильмах и сериалах, как «Игра», «Закрытая школа», «Настя», «Спящие-2».

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