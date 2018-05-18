Представитель Лепса рассказала о его здоровье

Представитель певца Григория Лепса в беседе с телеканалом «360» рассказала о его здоровье.

«С Григорием Викторовичем всё в порядке. Он находится на обследовании в Боткинской больнице. Скоро он будет дома», — заявила Наталья Мостакова.

В свою очередь, актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев подтвердил Пятому каналу сообщения о госпитализации Лепса.

«Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Лепс госпитализирован в Москве со множественными переломами рёбер.