СМИ сообщили о госпитализации Григория Лепса

Российский певец Григорий Лепс госпитализирован в Москве со множественными переломами рёбер.

Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что 55-летний артист мог получить травмы при падении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

В октябре 2017 года Лепс заявлял о пересмотре своего образа жизни после того, как попал в больницу.