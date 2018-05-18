СМИ сообщили о госпитализации Григория Лепса
Российский певец Григорий Лепс госпитализирован в Москве со множественными переломами рёбер.
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomohov/Russian Look
Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что 55-летний артист мог получить травмы при падении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.
В октябре 2017 года Лепс заявлял о пересмотре своего образа жизни после того, как попал в больницу.
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