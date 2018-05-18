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СМИ сообщили о госпитализации Григория Лепса

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Российский певец Григорий Лепс госпитализирован в Москве со множественными переломами рёбер.
СМИ сообщили о госпитализации Григория Лепса
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look

Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что 55-летний артист мог получить травмы при падении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

В октябре 2017 года Лепс заявлял о пересмотре своего образа жизни после того, как попал в больницу.

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