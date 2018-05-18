В Москве 18 мая ожидается до +25 °С

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В Москве в пятницу, 18 мая, ожидается до +25 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В Москве 18 мая ожидается до +25 °С
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +23…+25 °С.

В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер южный, 5—10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.

Ранее сообщалось, что Москву ожидают похолодание и грозы на выходных.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о повторении пожароопасной ситуации 2010 года в России.

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