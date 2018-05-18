В Москве 18 мая ожидается до +25 °С
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Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +23…+25 °С.
В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы.
Ветер южный, 5—10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.
Ранее сообщалось, что Москву ожидают похолодание и грозы на выходных.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о повторении пожароопасной ситуации 2010 года в России.