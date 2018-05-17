Самойлова рассказала, что думала отказаться от участия в Евровидении

Певица Юлия Самойлова рассказала на пресс-конференции, что думала отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение».

«Многие говорили отказаться. У меня были мысли отказаться от Евровидения. Особенно когда я понимала, что подготовка к Евровидению идёт не так, как я представляла, не так, как я думала», — сказала Самойлова.

По её словам, в итоге она решила попробовать.

«Но я подумала, что попробую. Я подумала, что смогу справиться с поставленной задачей. Всё-таки это моя мечта, и пусть она наивная, я просто шла к ней, и я рада, что это в моей жизни всё-таки произошло», — добавила она.

Ранее певица рассказала, что переволновалась во время выступления в полуфинале конкурса.

Второй полуфинал Евровидения прошёл в Лиссабоне 10 мая. По его итогам Самойлова не прошла в следующую стадию конкурса.