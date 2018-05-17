Самойлова рассказала о волнении на Евровидении

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Представительница России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова рассказала, что переволновалась во время выступления в полуфинале конкурса.
Самойлова рассказала о волнении на Евровидении
  • globallookpress.com
  • © Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com

«Евровидение, безусловно, колоссальный опыт в моей жизни, в моём творчестве. О нём я буду вспоминать всегда, думаю, всю свою жизнь. Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд — своих и людей, которые меня поддерживали», — сказала в ходе пресс-конференции Самойлова.

Ранее певица рассказала об ошибках в своём выступлении.

Второй полуфинал Евровидения состоялся в Лиссабоне 10 мая. По его итогам Самойлова не прошла в следующую стадию конкурса.

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Евровидение-2018 Культура
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