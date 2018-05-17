Самойлова заявила, что не забывала слова во время выступления на Евровидении

Певица Юлия Самойлова прокомментировала сообщения о том, что она забыла слова во время своего выступления в полуфинале конкурса «Евровидение».

В ходе пресс-конференции Самойлова заявила, что знала текст и не забывала его — просто её переполняли эмоции.

Кроме того, она отметила, что перед выходом на сцену едва не плакала.

«У меня было так много эмоций, что я подумала, что лучше отдышусь... чтобы не было кома в горле», — сказала она.

Певец Леонид Агутин прокомментировал выступление Самойловой и сказал, что она очень храбрая певица. Однако, по его мнению, для достижения результата надо было отправлять более сильного вокалиста.

Финал конкурса состоялся в Лиссабоне 13 мая.