Самойлова заявила, что не забывала слова во время выступления на Евровидении
- Reuters
В ходе пресс-конференции Самойлова заявила, что знала текст и не забывала его — просто её переполняли эмоции.
Кроме того, она отметила, что перед выходом на сцену едва не плакала.
«У меня было так много эмоций, что я подумала, что лучше отдышусь... чтобы не было кома в горле», — сказала она.
Певец Леонид Агутин прокомментировал выступление Самойловой и сказал, что она очень храбрая певица. Однако, по его мнению, для достижения результата надо было отправлять более сильного вокалиста.
Финал конкурса состоялся в Лиссабоне 13 мая.