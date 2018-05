«Людям хочется чего-то лёгкого и заводного»: Евровидение-2018 выиграла певица из Израиля Нетта

12 мая в Лиссабоне состоялся финал Евровидения-2018. Победителем музыкального конкурса стала израильская исполнительница Нетта с песней Toy. Второе место заняла Элени Фурейра, представляющая Кипр, а замкнул тройку лидеров Сезар Сэмпсон из Австрии. Российская певица Юлия Самойлова в шоу не участвовала: она не сумела набрать достаточное количество голосов, чтобы выйти из полуфинала. О том, чем запомнился нынешний конкурс и как голосовали члены жюри и телезрители, — в материале RT.

12 мая в Лиссабоне состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение». На сцене площадки «Алтис Арена» выступили артисты из 26 стран, а в конце шоу прошло голосование, по результатам которого был определён победитель. Им стала представительница Израиля Нетта Барзилай (Netta) с песней Toy («Игрушка»).

Певица получила 529 баллов после голосования (212 — от жюри и 317 — от телезрителей). Максимальное количество баллов (12) она получила от жюри Франции, Сан-Марино, Чехии, Финляндии и Австрии, а также от телезрителей Азербайджана, Грузии, Австралии, Испании, Молдавии, Украины, Франции и Сан-Марино. Российское жюри присудило Барзилай 8 баллов, телезрители — 10.

Второе место заняла Элени Фурейра, представлявшая Кипр. С песней Fuego («Огонь») она получила 436 баллов. По 12 баллов ей отдало жюри Греции, Мальты, Испании, Ирландии, Швеции и Белоруссии, а также телезрители Греции, Армении и Болгарии.

Третьим стал певец из Австрии Сезар Сэмпсон. Композиция Nobody but You («Никто, кроме тебя») позволила ему набрать 342 балла. Исполнитель набрал максимальное количество баллов по итогам голосования профессионального жюри Великобритании, Польши, Румынии, Израиля, Бельгии, Литвы, Болгарии, Исландии и Эстонии. Телезрители ни одной из стран не дали Австрии 12 очков.

Четвёртое и пятое места Евровидения-2018 заняли Михаэль Шульте из Германии (You Let Me Walk Alone) — 340 баллов — и Эрмал Мета из Италии (Non Mi Avete Fatto Niente) — 308 баллов.

Также в десятку финалистов вошли чех Миколас Йозеф с песней Lie to Me (6-е место), швед Бенджамин Ингроссо, исполнивший композицию Dance You Off (7-е место), представительница Эстонии Элина Нечаева (песня La Forza, 8-е место), датчанин Расмуссен с Higher Ground (9-е место) и группа DoReDos из Молдавии с песней My Lucky Day («Мой счастливый день»), соавтором которой выступил Филипп Киркоров (10-е место).

Именно молдавскому коллективу Россия отдала максимальное количество голосов — 12 от жюри и 12 от телезрителей.

Следующее Евровидение пройдёт в Иерусалиме, сообщил в своём Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также поздравил певицу с победой.

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!» — написал он.

נטע, את כפרה אמיתית. הבאת הרבה כבוד למדינת ישראל! לשנה הבאה בירושלים! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/l0z6QF7lS9 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 12, 2018

Нетту поздравил и народный артист России Филипп Киркоров, который привёз на Евровидение молдавскую группу DoReDos.

«Мы с DoReDos и от лица Молдовы и, конечно, России, поздравляем с заслуженной победой в конкурсе наш любимый Израиль и очаровательную певицу Нетту, покорившую в этот субботний вечер всю Европу своим сумасшедшим хитом Toy, а также автора этой зажигательной песни, которая однозначно станет хитом этого лета! Браво! И до встречи в Израиле!» — написал он в Instagram.

При этом молдавская группа была в числе фаворитов русскоязычных пользователей соцсетей.

«Рыбак, Нетта и Молдова сделали мой вечер», — написал один из них.

#евровидение

Рыбак, Нетта и Молдова сделали мой вечер — Мсье Сарделька (@Wika20030531) May 12, 2018

Многим также понравился украинский певец Melovin.

«Считаю, что жюри сильно недооценили Меловина. Номер и голос на приличном уровне», — отметили пользователи.

#Евровидение2018#Eurovision

Думаю, что победа Нетты заслуженная.

Необычный номер в совокупности с заводной песней, харизматичной исполнительницей и достойным вокалом.. Но я считаю, что жюри сильно недооценили Меловина.

номер и голос на приличном уровне... очень несправедливо :с — радужная лирика (@___scUm__) May 13, 2018

Достоинством победительницы из Израиля называли её необычный номер.

В целом пользователи одобрили выбор жюри и телезрителей.

«Людям надоели песни, как у Португалии в прошлом году, у Украины. Им хочется чего-то лёгкого и заводного», — отметила одна из них.

#Евровидение2018#Eurovision

я ОЧЕНЬ рада, что победила Нетта! это первое евровидение, с результатами которого я согласна. людям надоели песни, как у Португалии в прошлом году, у Украины, им хочется чего-то легкого и заводного, это здорово

мне самой надоели те песни — грунни (@yourgrunni) May 12, 2018

Букмекеры не ошиблись

Отметим, что победу Израилю принесло голосование телезрителей. Именно они отдали Барзилай максимальное количество очков (317). На втором месте, по оценкам зрителей, оказалась исполнительница, представляющая Кипр (253 очка), на третьем — итальянский дуэт с 249 очками. При этом профессиональное жюри 43 стран поставило Нетту Барзилай на третье место (212 баллов). Первое получила Австрия (271 балл), второе — Швеция (253 балла).

Примечательно, что Нетта Барзилай изначально была одним из фаворитов конкурса. Также в списке вероятных победителей значились представительница Кипра, дуэт из Франции Madame Monsieur (Mercy), литовская исполнительница Ева Засимаускайте (When We're Old) и шведский музыкант Бенджамин Ингроссо (Dance You Off).

Всего в финал вышли артисты из 26 стран: Кипра, Эстонии, Австрии, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении, Нидерландов, Португалии, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Португалия прошла в финал автоматически, поскольку была страной — хозяйкой конкурса (это звание она получила благодаря победе Салвадора Собрала на Евровидении в Киеве), а Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция автоматически проходят в финал на правах организаторов конкурса.

Минута славы

Великобритания в 2018 году вновь не смогла войти в число лидеров, однако выступление певицы SuRie запомнилось телезрителям благодаря неизвестному мужчине, который выбежал на сцену, отобрал у девушки микрофон и начал в него кричать. Хулигана быстро задержали охранники.

Организаторы конкурса выразили сожаление в связи с инцидентом и сообщили, что предлагали певице повторить выступление, однако она отказалась.

Напомним, в прошлом году в финале конкурса «Евровидение» в Киеве во время выступления певицы Джамалы на сцену выбежал мужчина с флагом Австралии и снял с себя штаны. Позднее Днепровский районный суд Киева назначил ему штраф в 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. гривен, или 19,3 тыс. рублей).

Самойлова признала ошибки

Участница Евровидения-2018 от России Юлия Самойлова не сумела набрать достаточного количества баллов на этапе полуфинала конкурса, который прошёл на той же сцене в четверг, 10 мая.

Таким образом, Россия впервые не попала в финал Евровидения с 2004 года — именно тогда организаторами шоу была введена система полуфиналов. В 2017 году российский исполнитель не выступил в финале, поскольку страна отказалась от участия в конкурсе: причиной тому стал запрет принимающей Евровидение Украины на въезд Самойловой. Позднее стало известно, что певица, которой не удалось приехать на конкурс в Киев, вновь будет представлять Россию.

Юлия Самойлова

Reuters

© Pedro Nunes

После финала Самойлова в своём Instagram поздравила Барзилай с победой.

«Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно!» — написала она.

Комментируя своё выступление, россиянка признала, что допустила ряд ошибок, и назвала свой невыход в финал справедливым. Она подчеркнула, что не видит в таком результате политической подоплёки.

«Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это всё не просто так: я не прошла», — цитирует Самойлову РИА Новости.

История выступлений

Россия дебютировала на Евровидении в 1994 году. Тогда на конкурс поехала известная под псевдонимом Юдифь Мария Кац с песней «Вечный странник». Певица заняла 9-е место. В следующем году страну представлял Филипп Киркоров с песней «Колыбельная для вулкана». Ему присудили 17-е место. Алла Пугачёва, отправившаяся на Евровидение в 1997 году, заняла 15-е место.

В 90-е годы Россия пропускала песенный конкурс трижды: в 1996 году Андрей Косинский не прошёл отборочный тур, а в 1998 году стране не позволили принять участие в конкурсе из-за неудовлетворительных результатов предыдущих лет. В 1999 году российские исполнители не поехали на Евровидение, поскольку страна отказалась его транслировать годом ранее.

Последние 18 лет Россия участвовала в Евровидении ежегодно, однако выигрывала его всего раз: золото в 2008 году принёс стране Дима Билан с композицией Believe.