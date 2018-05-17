Самойлова рассказала о своих чувствах после проигрыша в полуфинале Евровидения

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Представительница России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова рассказала о своих чувствах после непопадания в финал музыкального конкурса.
Самойлова рассказала о своих чувствах после проигрыша в полуфинале Евровидения
  • Reuters

«Наверное, страшнее безразличие. Если к публичному человеку, артисту абсолютно безразличны все, — и его зрители, и СМИ, и все остальные, — то это, наверное, плохо. А если о тебе говорят и кто-то неравнодушен, то это хорошо, и пусть это даже критика... Я считаю, что нужно просто двигаться дальше. Если всегда, делая какие-то ошибки, я уходила бы с пути, то, наверное, ничего бы не было, ничего бы не произошло», — сказала Самойлова.

10 мая в Лиссабоне прошёл второй полуфинал Евровидения. По его итогам Самойлова не прошла в следующую стадию конкурса.

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Евровидение-2018 Культура
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