Опрос: число граждан предсреднего класса в России выросло на 9%

Число россиян предсреднего класса, согласно данным опроса, выросло на 9%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ.

По данным издания, гражданами предсреднего класса являются те россияне, которым хватает средств на продукты питания и одежду, но покупка крупной бытовой техники или мебели может вызвать у них затруднения.

Отмечается, что прирост в данной категории произошёл как за счёт малообеспеченных россиян, так и за счёт представителей среднего класса.

В настоящее время эта группа является самой многочисленной, к ней себя относят 50% граждан страны.

«Люди, относящиеся к предсреднему классу, в перспективе могут либо дорасти до среднего, либо скатиться в бедность. То, где они окажутся, зависит от политики, которую государство будет реализовывать в ближайшие годы», — считает ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Светлана Бирюкова.

Также, согласно данным опроса, доходы 19% россиян позволяют купить любую домашнюю технику и мебель.

Лишь 2% респондентов заявили, что легко могут совершить крупные покупки, в частности, приобрести машину или квартиру.

20% опрошенных признались, что им хватает денег только на продукты питания, в то время как 5% заявили, что едва сводят концы с концами.

Некоторые участники опроса затруднились определить свой статус.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан в 140 населённых пунктах 42 регионов России.

В апреле стало известно, что согласно данным опроса среднестатистической российской семье, состоящей из трёх человек, для «нормальной жизни» необходимо около 76 тыс. рублей.