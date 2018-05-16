Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Коморских островах

На Коморских островах зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как передаёт Интерфакс, землетрясение зафиксировано в акватории Индийского океана в 279 км к юго-востоку от Морони, столицы Союза Коморских островов.

Отмечается, что землетрясение оценивается как «разрушительное» по интенсивности сотрясений в эпицентре.

Ранее в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,1.