Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Коморских островах
На Коморских островах зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Как передаёт Интерфакс, землетрясение зафиксировано в акватории Индийского океана в 279 км к юго-востоку от Морони, столицы Союза Коморских островов.
Отмечается, что землетрясение оценивается как «разрушительное» по интенсивности сотрясений в эпицентре.
Ранее в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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