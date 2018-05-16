МЧС предупредило о тумане в Москве

В Москве в ближайшие часы с сохранением утром 16 мая ожидается туман. Об этом сообщается в Twitter ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — отметили в спасательном ведомстве.

Водителям рекомендуют во время тумана значительно снизить скорость движения.

Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Управляя автотранспортом в тумане значительно снизьте скорость движения. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 15 мая 2018 г.

Ранее в МЧС сообщили о надвигающейся на Москву и Подмосковье грозе.