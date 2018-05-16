МЧС предупредило о тумане в Москве

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В Москве в ближайшие часы с сохранением утром 16 мая ожидается туман. Об этом сообщается в Twitter ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — отметили в спасательном ведомстве. 

Водителям рекомендуют во время тумана значительно снизить скорость движения.

Ранее в МЧС сообщили о надвигающейся на Москву и Подмосковье грозе.

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