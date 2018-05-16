МЧС предупредило о тумане в Москве
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — отметили в спасательном ведомстве.
Водителям рекомендуют во время тумана значительно снизить скорость движения.
Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 15 мая 2018 г.
Управляя автотранспортом в тумане значительно снизьте скорость движения.
Ранее в МЧС сообщили о надвигающейся на Москву и Подмосковье грозе.