На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту 7,5 км

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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровне моря. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Это событие на вулкане произошло в ночь на вторник по местному времени. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана», — приводит Интерфакс слова представителя службы. 

Он добавил, что во время выброса со склона вулкана сошла раскалённая лавина. При этом над кратером Ключевского наблюдалось свечение. 

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, пеплопадов в населённых пунктах региона не зафиксировано.

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