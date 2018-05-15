На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту 7,5 км
«Это событие на вулкане произошло в ночь на вторник по местному времени. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана», — приводит Интерфакс слова представителя службы.
Он добавил, что во время выброса со склона вулкана сошла раскалённая лавина. При этом над кратером Ключевского наблюдалось свечение.
Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, пеплопадов в населённых пунктах региона не зафиксировано.
Ранее Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров