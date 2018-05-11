На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров
«В пятницу днём по местному времени на вулкане Ключевском был зафиксирован пепловый выброс высотой 6 тыс. метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в юго-восточном направлении от вулкана распространился шлейф.
В ГУ МЧС по региону отметили, что в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано пеплопадов.
Ранее стало известно, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил почти трёхкилометровый столб пепла.