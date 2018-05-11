На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров

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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 тыс. метров над уровнем моря. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«В пятницу днём по местному времени на вулкане Ключевском был зафиксирован пепловый выброс высотой 6 тыс. метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в юго-восточном направлении от вулкана распространился шлейф. 

В ГУ МЧС по региону отметили, что в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано пеплопадов.

Ранее стало известно, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил почти трёхкилометровый столб пепла.

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