Названа дата открытия музея Эльдара Рязанова в Самаре
Стала известна дата открытия музея Эльдара Рязанова в Самаре, сообщает kp.ru со ссылкой на департамент культуры и молодёжной политики.
Учреждение начнёт работу в субботу, 19 мая. Запись на бесплатные экскурсии в этот день уже открыта.
Музей в честь режиссёра должен был открыться в конце 2017 года, но дату переносили несколько раз.
Ранее сообщалось о выставке «Необъятный Рязанов» в Москве.
Также m24 сообщало о бесплатных показах фильмов с участием Вячеслава Тихонова в столице.
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