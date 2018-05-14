Названа дата открытия музея Эльдара Рязанова в Самаре

Стала известна дата открытия музея Эльдара Рязанова в Самаре, сообщает kp.ru со ссылкой на департамент культуры и молодёжной политики.

Учреждение начнёт работу в субботу, 19 мая. Запись на бесплатные экскурсии в этот день уже открыта.

Музей в честь режиссёра должен был открыться в конце 2017 года, но дату переносили несколько раз.

Ранее сообщалось о выставке «Необъятный Рязанов» в Москве.

Также m24 сообщало о бесплатных показах фильмов с участием Вячеслава Тихонова в столице.