Киркоров поздравил певицу из Израиля с победой на Евровидении

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Народный артист России Филипп Киркоров в своём Instagram поздравил певицу из Израиля Нетту Барзилай с победой в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

«Мы с DoReDos и от лица Молдовы и, конечно, России, поздравляем с заслуженной победой в конкурсе наш любимый Израиль и очаровательную певицу Нетту, покорившую в этот субботний вечер всю Европу своим сумасшедшим хитом Toy, а также автора этой зажигательной песни, которая однозначно станет хитом этого лета! Браво! И до встречи в Израиле!» — написал он.

Ранее стало известно, что конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка», победила в Евровидении, набрав 529 баллов.

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