Шарль Азнавур госпитализирован во Франции
Музыкант Шарль Азнавур госпитализирован после падения в своём доме в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции, передаёт BFMTV.
- globallookpress.com
- © Dave Bedrosian
Сообщается, что 93-летний шансонье доставлен в больницу города Ним.
По данным телеканала, Азнавур повредил плечевую кость, его жизни ничто не угрожает.
В конце апреля Азнавуру стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге. Артиста госпитализировали, а концерт перенесли на следующий сезон.
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