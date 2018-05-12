Шарль Азнавур госпитализирован во Франции

Музыкант Шарль Азнавур госпитализирован после падения в своём доме в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции, передаёт BFMTV.

Сообщается, что 93-летний шансонье доставлен в больницу города Ним.

По данным телеканала, Азнавур повредил плечевую кость, его жизни ничто не угрожает.

В конце апреля Азнавуру стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге. Артиста госпитализировали, а концерт перенесли на следующий сезон.