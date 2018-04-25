Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге
Французский музыкант Шарль Азнавур госпитализирован после того, как ему стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге. Об этом заявила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.
- globallookpress.com
- © Michal Kamaryt/CTK
«На репетиции стало плохо. Его отвезли в больницу. Концерт перенесён на следующий сезон», — приводит ТАСС её слова.
В пресс-службе БКЗ «Октябрьский» сообщили, что концерт Азнавура «переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста».
Ранее телеканал «360» передавал, что в Москве госпитализирован музыкант Владимир Пресняков — старший.
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