Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге

Французский музыкант Шарль Азнавур госпитализирован после того, как ему стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге. Об этом заявила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.

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«На репетиции стало плохо. Его отвезли в больницу. Концерт перенесён на следующий сезон», — приводит ТАСС её слова. В пресс-службе БКЗ «Октябрьский» сообщили, что концерт Азнавура «переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста». Ранее телеканал «360» передавал, что в Москве госпитализирован музыкант Владимир Пресняков — старший.