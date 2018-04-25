Шарля Азнавура переведут из больницы Петербурга на лечение в Париж
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«Шарль Азнавур сейчас находится под капельницей в одной из больниц (Санкт-Петербурга. — RT). Завтра утром он улетит в Париж, где продолжит лечение», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что пока врачи не поставили музыканту диагноз.
Ранее Азнавур был госпитализирован из-за того, что ему стало плохо во время репетиции.
Также телеканал «360» передавал, что в Москве госпитализирован музыкант Владимир Пресняков — старший.