Шарля Азнавура переведут из больницы Петербурга на лечение в Париж

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Музыканта Шарля Азнавура, госпитализированного в Санкт-Петербурге, переведут на лечение в Париж. Об этом заявили организаторы концертов французского шансонье.
Шарля Азнавура переведут из больницы Петербурга на лечение в Париж
  • © Eric FEFERBERG / AFP

«Шарль Азнавур сейчас находится под капельницей в одной из больниц (Санкт-Петербурга. — RT). Завтра утром он улетит в Париж, где продолжит лечение», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что пока врачи не поставили музыканту диагноз.

Ранее Азнавур был госпитализирован из-за того, что ему стало плохо во время репетиции. 

Также телеканал «360» передавал, что в Москве госпитализирован музыкант Владимир Пресняков — старший. 

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