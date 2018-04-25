Шарля Азнавура переведут из больницы Петербурга на лечение в Париж

Музыканта Шарля Азнавура, госпитализированного в Санкт-Петербурге, переведут на лечение в Париж. Об этом заявили организаторы концертов французского шансонье.

«Шарль Азнавур сейчас находится под капельницей в одной из больниц (Санкт-Петербурга. — RT). Завтра утром он улетит в Париж, где продолжит лечение», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что пока врачи не поставили музыканту диагноз.

Ранее Азнавур был госпитализирован из-за того, что ему стало плохо во время репетиции.

Также телеканал «360» передавал, что в Москве госпитализирован музыкант Владимир Пресняков — старший.