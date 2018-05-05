МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

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Управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в ближайшие часы в городе.
МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По информации Росгидромета, в ближайшие один-три часа 5 мая с сохранением до утра 6 мая в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13—18 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Московской области.

4 мая, как передавало URA.RU, жителей Челябинской и Курганской областей предупредили о штормовом ветре.

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