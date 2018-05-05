МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Московской области

Главное управление МЧС по Московской области распространило предупреждение о грозе и сильном ветре, которые ожидаются в ближайшие часы в регионе.

«Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1—3 часа с сохранением до конца суток 5 мая местами в Московской области ожидается дождь, усиление ветра при грозе с порывами до 12—17 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС рекомендуют обходить шаткие строения и парковать машины вдали от деревьев.

Ранее в Воронежской и Курской областях было объявлено штормовое предупреждение из-за жары.

4 мая, как передавало URA.RU, жителей Челябинской и Курганской областей предупредили о штормовом ветре.