В Воронежской и Курской областях объявлено штормовое предупреждение из-за жары

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МЧС объявило штормовое предупреждение в Воронежской и Курской областях в связи с тридцатиградусной жарой на 6 и 7 мая. Об этом заявили в пресс-службе региональных управлений ведомства.
В Воронежской и Курской областях объявлено штормовое предупреждение из-за жары
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«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен «Консультативный доклад»: «Штормовое предупреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 6—7 мая в области и в Воронеже «сохранится опасное метеорологическое явление погоды — аномально-жаркая погода».

Среднесуточная температура воздуха, по данным ведомства, окажется выше климатической нормы на 7 °C и более при температуре воздуха 30 °C и выше.

«На территории Курской области сохранится опасное метеорологическое явление аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7—11 градусов при максимальной температуре  воздуха  до 30 ° C», — заявили в МЧС России по области.

Ранее синоптики рассказали о погоде в России на выходных. 

4 мая, как передавало URA.RU, жителей Челябинской и Курганской областей предупредили о штормовом ветре.

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