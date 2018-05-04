Жителей Челябинской и Курганской областей предупредили о штормовом ветре

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Жителей Челябинской и Курганской областей предупредили о приближении атмосферного фронта, который принесёт штормовой ветер до 30 м/с. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления дорог «Южный Урал».

«Подрядные организации переведены в режим активного патрулирования. На 18 часов вся сеть федеральных дорог Челябинской и Курганской областей находится в проезжем состоянии», — отметили в ведомстве.

На отдельных участках идёт дождь, временами сильный. Видимость на трассах не снижена. Патрульные машины специалистов подрядных организаций работают круглосуточно.

30 марта портал «ВашГород.ру» сообщал, что жителей Кузбасса предупредили о резком похолодании до -17 °С.

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