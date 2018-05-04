Вторая серия нового «Простоквашино» собрала более 1 млн просмотров за восемь часов
Вторая серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино», которая была опубликована на странице «Союзмультфильма» в сети «ВКонтакте», собрала более 1 млн просмотров с момента публикации.
- vk.com
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По состоянию на 22:35 мск, вторая серия мультсериала набрала чуть более 1 млн просмотров.
3 апреля «Союзмультфильм» выложил в интернет первую серию нового мультсериала «Возвращение в Простоквашино» длительностью шесть с половиной минут, где рассказывается о жизни Дяди Фёдора, кота Матроскина, пса Шарика и других героев в современных реалиях.
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