В «Союзмультфильме» назвали время выхода второй серии «Простоквашино»
Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала о времени выхода второй серии мультсериала «Простоквашино».
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
«Она выйдет в начале мая, я не скажу вам дату», — сказала она.
3 апреля «Союзмультфильм» выложил в интернет первый эпизод нового мультсериала «Возвращение в Простоквашино». В серии длительностью 6,5 минуты рассказывается о жизни Дяди Фёдора, кота Матроскина, пса Шарика и других героев в современных реалиях.
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