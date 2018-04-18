В «Союзмультфильме» назвали время выхода второй серии «Простоквашино»

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала о времени выхода второй серии мультсериала «Простоквашино».

Об этом сообщает ТАСС.

«Она выйдет в начале мая, я не скажу вам дату», — сказала она.

3 апреля «Союзмультфильм» выложил в интернет первый эпизод нового мультсериала «Возвращение в Простоквашино». В серии длительностью 6,5 минуты рассказывается о жизни Дяди Фёдора, кота Матроскина, пса Шарика и других героев в современных реалиях.