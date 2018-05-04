Алексиевич прокомментировала решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году

Писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в беседе с телеканалом «360» прокомментировала решение Шведской академии не вручать награду в 2018 году из-за скандала с домогательствами.

«Как ни странно это звучит, это положительно скажется на престиже Нобелевской премии», — сказала Алексиевич.

По её словам, в Швеции давно сложилось строгое отношение к жизни и обязанностям чиновников.

Она также отметила, что люди не представляют себе степени моральности, которая существует в этой стране.

«Всё, что происходит в США и Европе, свидетельствует о намерениях женщин завоевать своё место и перестать быть объектом наслаждения», — добавила Алексиевич.

Ранее в Совете при Минкультуры оценили решение не вручать Нобелевскую премию по литературе.