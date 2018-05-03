Американская киноакадемия лишила членства актёра Билла Косби и режиссёра Романа Полански
JUST IN: Academy of Motion Picture Arts and Sciences’ Board of Governors votes to expel Bill Cosby and Roman Polanski.— ABC News (@ABC) 3 мая 2018 г.
"The Board continues to encourage ethical standards that require members to uphold the Academy’s values of respect for human dignity." https://t.co/qBqFjcWgxDpic.twitter.com/indmb6mIgg
«Совет продолжает поощрять этические нормы, которые требуют поддержки ценностей Академии и уважения человеческого достоинства», — приводит сообщение организации ABC.
В последние годы десятки женщин публично обвинили Косби в домогательствах и сексуальном насилии. Судебный процесс над ним тянется с 2016 года, а 26 апреля 2018 года суд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера.
В настоящее время актёр находится под домашним арестом до вынесения приговора.
При этом 83-летний режиссёр Полански обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году в доме актёра Джека Николсона.
США безуспешно пытались добиться его экстрадиции, а в декабре 2017 года полиция Лос-Анджелеса начала новое расследование, связанное с Марианной Барнард, которая сообщила, что подверглась домогательствам Полански в десятилетнем возрасте в 1975 году.