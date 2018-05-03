Американская киноакадемия лишила членства актёра Билла Косби и режиссёра Романа Полански

Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США лишил членства в организации американского актёра Билла Косби и режиссёра Романа Полански на фоне сексуальных скандалов.

JUST IN: Academy of Motion Picture Arts and Sciences’ Board of Governors votes to expel Bill Cosby and Roman Polanski.



"The Board continues to encourage ethical standards that require members to uphold the Academy’s values of respect for human dignity." https://t.co/qBqFjcWgxDpic.twitter.com/indmb6mIgg — ABC News (@ABC) 3 мая 2018 г.

«Совет продолжает поощрять этические нормы, которые требуют поддержки ценностей Академии и уважения человеческого достоинства», — приводит сообщение организации ABC.

В последние годы десятки женщин публично обвинили Косби в домогательствах и сексуальном насилии. Судебный процесс над ним тянется с 2016 года, а 26 апреля 2018 года суд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера.

В настоящее время актёр находится под домашним арестом до вынесения приговора.

При этом 83-летний режиссёр Полански обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году в доме актёра Джека Николсона.

США безуспешно пытались добиться его экстрадиции, а в декабре 2017 года полиция Лос-Анджелеса начала новое расследование, связанное с Марианной Барнард, которая сообщила, что подверглась домогательствам Полански в десятилетнем возрасте в 1975 году.