Американская киноакадемия лишила членства актёра Билла Косби и режиссёра Романа Полански

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Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США лишил членства в организации американского актёра Билла Косби и режиссёра Романа Полански на фоне сексуальных скандалов.

«Совет продолжает поощрять этические нормы, которые требуют поддержки ценностей Академии и уважения человеческого достоинства», — приводит сообщение организации ABC.

В последние годы десятки женщин публично обвинили Косби в домогательствах и сексуальном насилии. Судебный процесс над ним тянется с 2016 года, а 26 апреля 2018 года суд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера.

В настоящее время актёр находится под домашним арестом до вынесения приговора.

При этом 83-летний режиссёр Полански обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году в доме актёра Джека Николсона.

США безуспешно пытались добиться его экстрадиции, а в декабре 2017 года полиция Лос-Анджелеса начала новое расследование, связанное с Марианной Барнард, которая сообщила, что подверглась домогательствам Полански в десятилетнем возрасте в 1975 году.

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