В США актёра Билла Косби признали виновным в сексуальном насилии

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Суд в американском штате Пенсильвания признал 80-летнего комедийного актёра Билла Косби виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, передаёт NBC News.

Сообщается, что наказание пока не оглашено. Актёру может грозить до десяти лет тюремного заключения и $25 тыс. по каждому из трёх пунктов обвинения.

В последние годы десятки женщин публично обвинили Косби в домогательствах и сексуальном насилии. Судебный процесс над ним тянется с 2016 года. Летом 2017 года заседание завершилось без вынесения вердикта.

Косби известен ролями в фильмах «Возвращение в страну Оз», «Джек» и «Комик», несколько раз он удостаивался премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми».

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