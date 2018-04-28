Комедийного актёра Билла Косби поместили под домашний арест до вынесения приговора

Суд США поместил 80-летнего комедийного актёра Билла Косби, виновного в совершении сексуального насилия, под домашний арест.

Об этом сообщает CBS.

Judge orders Bill Cosby to remain in his suburban Philadelphia home and be fitted with a GPS monitor https://t.co/H7Gbd63EN3pic.twitter.com/AOGOHuPgJA — CBS News (@CBSNews) 27 апреля 2018 г.

По данным телеканала, Косби должен будет находиться под арестом в своём загородном доме вблизи Филадельфии и носить отслеживающее GPS-устройство до вынесения приговора.

Ранее Билла Косби признали виновным в сексуальном насилии.

Актёру может грозить до десяти лет тюремного заключения и $25 тыс. по каждому из трёх пунктов обвинения.

В последние годы десятки женщин публично обвинили Косби в домогательствах и сексуальном насилии. Судебный процесс над ним тянется с 2016 года.