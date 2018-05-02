МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за грозы и ветра

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ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с ожидающимися 2 мая грозой и сильным ветром.
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за грозы и ветра
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По информации Росгидромета, в ближайшие 1—2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе — шквалистый ветер с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что в Москве 2 мая объявлен «жёлтый» уровень опасности погоды.

Также телеканал «360» передавал прогноз погоды в Московском регионе на майские праздники.

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